ORF 2 15:45 bis 16:30 Familienserie Um Himmels Willen Folge: 162 Die Stimme des Herrn D 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Nonnen sind beunruhigt. Noch immer wissen sie nicht, was die drei Mönche, die sich bei ihnen einquartiert haben, in Wahrheit im Kloster wollen. Als Schwester Agnes dann auch noch beobachtet, wie einer der drei sich mit Weihbischof Kalkbrunner im Wald trifft, ist auch Hanna alarmiert. Denn wenn der Bischof ins Spiel kommt, ist meist auch Wöller nicht weit - und das ist in der Regel eher ein schlechtes Zeichen. Indes ist Ex-Novizin Tabea mit Lukas nicht so glücklich, wie sie eigentlich erwartet hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Hartwig (Hanna Jakobi) Fritz Wepper (Wolfgang Wöller) Gaby Dohm (Louise von Beilheim) Karin Gregorek (Felicitas Meier) Emanuela von Frankenberg (Agnes Schwandt) Denise M'Baye (Novizin Lela) Katharina Hackhausen (Tabea von Beilheim) Originaltitel: Um Himmels Willen Regie: Andi Niessner Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Bernd Neubauer, Markus Krämer Musik: Philipp F. Kölmel, Arnold Fritzsch