Obwohl sie von der Metropole New York zurück ins beschauliche Gmunden am Traunsee zieht, ist Konditorin Paula guter Dinge. Denn sie möchte hier die Confiserie ihres verstorbenen Onkels übernehmen und diese zu neuem Erfolg führen. Dabei erhält sie tatkräftige Unterstützung von ihrer besten Freundin Jenny, ihrer Tante Maria sowie dem Konditorgesellen Martin. Außerdem steht ihr Bootsbauer Lukas stets zur Seite. Sie sind Kollegen - oder doch mehr? In Google-Kalender eintragen