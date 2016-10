ATV 2 22:00 bis 22:55 Krimiserie Rookie Blue Der Geruch frischer Farbe CDN 2010 2016-10-07 02:05 Stereo Merken Der jungen Polizistin Andy McNally und ihren Freunden aus der Polizeischule steht der erste Tag auf Streife bevor. Dabei geraten sie sofort in einen brenzligen Fall rund um einen Mord in der Drogenszene. Vor allem für Andy wird ihr erster Einsatz als Rookie besonders heikel, als sie einen Verdächtigen festnimmt, der sich jedoch als Undercover-Cop Sam Swarek entpuppt und infolgedessen als verdeckter Ermittler auffliegt. Sam hält mit seiner Wut auf Andy nicht hinter dem Berg, doch er hilft der jungen Polizistin auch mit wichtigen Informationen bei den Ermittlungen in ihrem Fall?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Gregory Smith (Dov Epstein) Enuka Okuma (Traci Nash) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Travis Milne (Chris Diaz) Eric Johnson (Detective Luke Callaghan) Matt Gordon (Oliver Shaw) Originaltitel: Rookie Blue Regie: David Wellington Drehbuch: Tassie Cameron Kamera: David Perrault Musik: Ron Sures Altersempfehlung: ab 16