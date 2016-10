ATV 2 21:05 bis 22:00 Krimiserie The Closer Blutrache(2) USA 2010 2016-10-07 01:15 Stereo Merken Die Ermordung der Schwestern Anila und Sara Marku und der Angriff auf deren Bruder Armand Marku wirken zunächst wie die Auswirkungen einer Blutfehde, die ihre Anfänge im Heimatland der Markus, Albanien, nahm. Doch Anilas Sohn Skander vertraut Lt. Provenza an, dass sein Onkel Armand schon vor Jahren in Albanien gestorben sei. Tatsächlich findet Brendas Team Hinweise darauf, dass der angebliche Armand ein Kriegsverbrecher ist, der mittels dieser falschen Identität in den USA untergetaucht ist. Um dies zu beweisen, braucht Brenda die Hilfe der Ehefrau des Verdächtigen aber die hält die Anschuldigungen für völlig absurd... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Commander Taylor) Originaltitel: The Closer Regie: James Duff Drehbuch: James Duff, Michael Alaimo, Steven Kane Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine