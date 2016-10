ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie The Closer Blutrache(1) USA 2010 2016-10-07 00:20 Stereo Merken Armand Marku wird bei seinen Weihnachtseinkäufen plötzlich von einem bewaffneten Mann attackiert. Als sich Armand wehrt, landet der Angreifer auf der Straße und wird überfahren. Da es nach einem klaren Fall aussieht und alle Feiertagspläne haben, wollen Brenda und Capt. Raydor das Ganze gemeinsam zu einem raschen Abschluss zu bringen. Doch die Ermittlungen erweisen sich als viel komplizierter als erwartet. Denn der Angreifer war Armands Vater, den er seit seiner Flucht aus Albanien nicht mehr gesehen hatte, und dann wird auch noch Armands Schwester Anila ermordet aufgefunden. Um die Hintergründe zu durchschauen, hofft Brenda auf die Aussage von Anilas Sohn, aber der Junge verstrickt sich in Widersprüche?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Commander Taylor) Originaltitel: The Closer Regie: Rick Wallace Drehbuch: James Duff, Leo Geter Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine