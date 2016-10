ATV 2 16:50 bis 17:50 Reportage ATV Die Reportage Köche im Wettbewerb - Die jungen Wilden Köche im Wettbewerb - Die jungen Wilden A 2007 2016-10-08 07:15 Stereo Merken ?Jung, wild, anders' lautet das Motto des wohl außergewöhnlichsten Kochwettbewerbes Österreichs. Wo sonst wird einem ein ?japanisches Gaunertrio mit Red Bull gedopt, gefolgt von asiatischem Nachbarn' serviert. Von 15. bis 18 April kochten auf der Gastronomiemesse in Wien neun der besten Jungköche Europas um die Wette. Acht Männer und eine Frau. Ihr Ziel: Die Aufnahme den Kreis der "Jungen Wilden". Wer es dahin schafft, der hat den ersten Schritt in den Koch-Olymp getan. Aber nur einer oder eine kann gewinnen. Ein knallharter Wettbewerb, bei dem auch Pannen nicht ausbleiben: Überschäumende Biersoße, brennende Pfannen oder versalzene Vorspeisen - die gestressten Jungköche haben mit allerlei unerwarteten Problemen zu kämpfen. Der 25jährige Wiener Gerald Angelmahr ist chef-saucier im Hotel Imperial. Der 25-jährige hat extra Urlaub genommen, um sich optimal für das Finale vorzubereiten. Schließlich will er seinem Küchenchef Sigfried Kröpfl und seinen mitfiebernden Kollegen keine Schande bereiten. Sein Koch-Werkzeug nimmt er aus der hoteleigenen Küche mit. Sebastian Frank, 26, war bis vor kurzem im Steiereck und kocht jetzt im ?Grauen Hasen' in Deggendorf Bayern. Am Abend vor dem Wettkampftag muß er noch bis spät in die Nacht arbeiten, bevor er mit seiner Freundin die Reise nach Wien antritt. Seine Freundin, gelernte Patisseuse, gibt ihrem Freund letzte Tipps für das Dessert. Doch oft kommt es anders, als man denkt ... Christian Schagerl, Koch im Restaurant Hanner in Mayerling, ist mit 21 Jahren der jüngste und unerfahrendste Finalist im Teilnehmerfeld. Er probt mit seinem Chef alle Kochschritte akribisch genau durch. Vor allem das Kochen mit Stickstoff, eine der heikelsten Techniken, erweist sich beim Wettbewerb als eine echte Herausforderung für ihn. Exakt 5 Stunden haben die Finalisten Zeit, um für 14 Juroren groß aufzukochen. Und das ohne jede fremde Hilfe. Keine leichte Aufgabe. Die Jury ist prominent besetzt: Österreichische Spitzenköche wie Walter Eselböck, Sohyi Kim und Helmut Österreicher oder deutsche Fernsehkochstars wie Tim Mälzer und Ralf Zacherl stellen ihren Geschmackssinn unter Beweis. Und die "alten Hasen" erweisen sich als überaus kritisch mit den kreativen Jungköchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ATV Die Reportage