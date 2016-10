ATV 2 13:10 bis 14:05 SciFi-Serie Stargate: SG1 Der Kampf der Tollaner USA 2001 2016-10-10 12:10 Stereo Merken Auf Einladung der Tollaner reist SG-1 auf deren Heimatplaneten. Obwohl die Tollaner den Transfer von Technologie bislang strikt abgelehnt haben, schlägt Kanzler Travell nun vor, im Tausch gegen Trinium Ionen-Kanonen an die Erde zu liefern. Narim wundert sich über den Sinneswandel und glaubt, dass der Hohe Rat der Tollaner etwas zu verbergen hat. Tatsächlich stellt sich heraus, dass der Planet von dem Goa'Uld Tanith bedroht wird. Tanith will die Tollaner schließlich sogar zwingen, eine tödliche Waffe gegen die Erde einzusetzen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'C) Don S. Davis (General Hammond) Garwin Sanford (Narim) Marie Stillin (High Chancellor Travell) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Ronald Wilkerson Kamera: Jim Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16