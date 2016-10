Schweiz 1 04:05 bis 05:00 Talkshow Aeschbacher Immer nur lächeln? CH 2016 Stereo HDTV Merken Sascia Kraus und Sophie Giger Die Körper des Zürcher Synchronduetts sind immer im Rhythmus, immer im Takt. Auf dem Gesicht haben die Nixen stets ein Lächeln - ungeachtet der Wetterverhältnisse oder Wassertemperaturen. Die beiden Kunstschwimmerinnen haben an den Olympischen Spielen in Rio zwar das Finale knapp verpasst. Trotzdem hat sich für die Sportlerinnen der Traum von einer Olympiateilnahme erfüllt. Nach einer harten Trainings- und Wettkampfzeit kehren Sascia und Sophie jetzt wieder in den Alltag zurück. Peter Achten hat sich von China verabschiedet. Der frühere "Tagesschau"-Sprecher des Schweizer Fernsehens und langzeitige China-Korrespondent hat vor Kurzem in der Schweiz wieder Fuss gefasst. Das Heimweh nach Peking hat sich alsbald verstärkt. 28 Jahre im "Land des Lächelns" haben den gebürtigen Basler geprägt - der Alltag im Reich der Mitte unterscheidet sich vom hiesigen beträchtlich. Eben erst ist von Achten ein Buch erschienen - eine Dokumentation über die historische Umbruchszeit in China. Ueli Stettler war mit Herzblut Pöstler - immerzu vergnügt und voller Tatendrang ging er 47 Jahre lang seinem Beruf nach. Post-Ueli - wie er noch heute gerufen wird - war Tag für Tag in Bremgarten oder Bern unterwegs. Mit viel Humor und noch mehr Zeit ausgerüstet bediente er abgelegene Bauernhöfe oder städtische Mietwohnungen, hinter deren Türen er so manch eigenartige Szenen mitbekam. 69 Jahre alt ist Ueli Stettler heute und noch immer voller Tatendrang; sei es bei der Gartenarbeit oder im Kegelclub Posthorn. Dagmar Koller Ein Leben wie auf der Operettenbühne: Die österreichische Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin kennt die Höhen und Tiefen des Daseins. Die Ikone des Musicals schlechthin hat sich nach dem Tod ihres Ehemannes Helmut Zilk vor acht Jahren zurückgezogen. War doch der Exbürgermeister von Wien Kollers starke Stütze. Inzwischen ist die Künstlerin wieder aufgeblüht und vergnügt sich unter anderem an der Seite eines über dreissig Jahren jüngeren Begleiters. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kurt Aeschbacher Gäste: Gäste: Sascia Kraus (Synchronschwimmerin), Sophie Giger (Synchronschwimmerin), Peter Achten (war fast dreissig Jahre in China als Korrespondent unterwegs), Ueli Stettler (69 Jahre alt und noch immer voller Tatendrang), Dagmar Koller (Musicalstar) Originaltitel: Aeschbacher