Schweiz 1 23:15 bis 00:25 Krimiserie Line of Duty - Cops unter Verdacht Folge: 6 Der Hinterhalt GB 2014 Dolby Digital HDTV Neue Folge Neue Staffel Merken In einer Polizeiwache geht eines Nachts ein Notruf ein, eine Kollegin fordert dringend Begleitschutz für einen Zeugentransport, der offenbar in Gefahr ist. Die Wachthabende DI Lindsay Denton entscheidet sich, sofort einzugreifen, ohne auf den Rückruf ihres Vorgesetzten zu warten. Auf dem Weg gerät der Konvoi in einen Hinterhalt, drei Polizisten sterben, der Zeuge wird schwer verletzt. Einzige Überlebende ist Lindsay. Von ihren Kollegen muss sie sich heftige Vorwürfe gefallen lassen wegen ihrer Entscheidung, die tödlich endete. Die Antikorruptionseinheit AC12 bekommt den Auftrag zu untersuchen, ob ein Maulwurf den Angreifern einen Tipp gab. Kate Fleming zieht sich von der Ermittlung zurück, da eine ehemalige Kollegin tot ist. Die wahren Gründe für ihre Weigerung hält sie vor ihrem Vorgesetzten und Steve geheim. Steve bekommt eine neue Kollegin zur Seite gestellt, Georgia. Nach einer ersten Befragung gerät Lindsay, die hoch verschuldet ist, in Verdacht, Informationen weitergegeben zu haben. Als sie von ihrem Chef mit einer neuen Aufgabe betraut wird, wird Kate von Hastings undercover an ihre Seite gestellt. Als sie beobachtet, wie Lindsay ins Spital fährt, alarmiert sie Steve und Georgia. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Nardone (O'Neill) David Maybrick (Sergeant Alex Wallis) Antonio Magro (PC Vincent Butler) Keeley Hawes (Lindsay Denton) Mark Bonnar (DCC Mike Dryden) Allison McKenzie (DS Jayne Akers) Steve Toussaint (Mallick) Originaltitel: Line of Duty Regie: Douglas Mackinnon Drehbuch: Jed Mercurio Kamera: Ruairi O'Brien Musik: Carly Paradis Altersempfehlung: ab 16