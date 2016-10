Schweiz 1 20:10 bis 22:05 Musik 100% Schweizer Musik - Peter Reber & Friends CH 2016 2016-10-08 02:20 Stereo Merken In der zweiten Ausgabe der Samstagabendshow "100% Schweizer Musik" dreht sich alles um die Musik und das Leben des beliebten Berner Sängers Peter Reber. Gäste und gleichzeitig Akteure der Sendung sind fünf Schweizer Musikgrössen, welche die grössten Hits von Peter Reber auf ihre ganz persönliche Art interpretieren - und das unter den kritischen Augen von Peter Reber höchstpersönlich. Mit über vierzig Gold- und Platinauszeichnungen für seine Alben ist Peter Reber einer der erfolgreichsten Musiker der Schweiz. Von 1968 bis 1981 war Peter Reber Teil des Trios Peter, Sue und Marc, für das er auch die zahlreichen Hits schrieb. Einen davon interpretiert Anna Rossinelli in der Sendung "100% Schweizer Musik - Peter Reber & Friends". Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere lösten sich Peter, Sue und Marc 1981 auf. Peter Reber startete seine ebenfalls sehr erfolgreiche Solokarriere. Den Liedern aus dieser Zeit widmen sich die anderen Musiker der Runde: Maja Brunner, Baschi, Ritschi und Trauffer sorgen mit ihren Covers für Gänsehautmomente. Die Stars werden bei ihren Auftritten begleitet von einer eigens für die Sendung zusammengestellten Liveband. Eine wichtige Rolle im Leben von Peter Reber spielt seine Tochter Nina, die mit vier Jahren zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem Vater auf der Bühne stand. Später veröffentlichten sie gemeinsam mehrere Alben. Mit ihrem Auftritt in der Sendung beschert Nina ihrem Vater einen besonders emotionalen Moment. Zwischen den Musikauftritten blickt die illustre Runde zurück auf emotionale, lustige und spannende Momente in Peter Rebers Leben. Für den emotionalen Höhepunkt am Schluss sorgen ein Überraschungsgast und das von allen gemeinsam interpretierte Lied "I wünsche dir". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 100% Schweizer Musik - Peter Reber & Friends