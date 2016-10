Schweiz 2 00:35 bis 03:00 Krimi James Bond 007 - Im Geheimdienst Ihrer Majestät GB 1969 Nach dem Roman von Ian Fleming Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken James Bond (George Lazenby) reist von Portugal nach London zurück. Nichts als Misserfolge hat der Agent Ihrer Majestät in letzter Zeit eingesteckt. Schon schreibt er sein Rücktrittsgesuch. Doch da setzt ihn sein grosser Chef M (Bernard Lee) auf die Spur des Erzschurken Blofeld (Telly Savalas). Über Portugal reist Bond in die Schweiz. Hier residiert Blofeld hoch in den Alpen in einem gigantischen Laboratorium. Er hat ein Virus entwickelt, mit dem er alles Leben auf der Erde zerstören kann. Seine "Vernichtungswaffe" will er mithilfe von zehn ahnungslosen weiblichen Personen in verschiedenen Erdteilen unter die Leute bringen. Bond soll die diabolische Aktion unterbinden. Der international gesuchte Gangster Draco (Gabriele Ferzetti), dessen schöne Tochter Tracy (Diana Rigg) der Agent Ihrer Majestät vor dem Selbstmord bewahrt hat, geht 007 dabei zur Hand. Als Wissenschaftler getarnt schleicht sich Bond in Blofelds Laboratorium ein. Er wird entlarvt und flüchtet auf Skiern in atemberaubender Jagd. Blofelds Häscher verfolgen ihn bis in einen Kurort, wo Tracy seine Retterin wird. Doch schon am nächsten Tag gerät die Schöne als Geisel in Blofelds Macht. Jetzt setzen Bond und Draco zu einer waghalsigen Helikopterattacke auf den Adlerhorst des Weltvergifters an. Viele der Aussenaufnahmen von "James Bond 007 - Im Geheimdienst Ihrer Majestät", in der George Lazenby zum ersten und einzigen Mal die Rolle des Agenten mit Lizenz zum Töten spielt, entstanden auf dem Schilthorn bei Mürren im Berner Oberland. Als Blofeld zieht Telly Savalas eine grosse Schurkennummer ab; Diana Rigg ist das attraktive Bond-Girl Tracy. Drehbuchautor Richard Maibaum folgte - im Unterschied zu andern Bond-Schreibern - genau Ian Flemings Romanvorlage. Peter Hunt über 007 in seinem Film: "James Bond trägt hier ausgesprochen menschliche Züge. Er überlebt nur dank seinem Scharfsinn und seiner Schlauheit, und er tut, was niemand für möglich gehalten hat - er verliebt sich zum ersten Mal ernsthaft und heiratet.". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Lazenby (James Bond) Diana Rigg (Tracy) Telly Savalas (Ernst Stavro Blofeld) Gabriele Ferzetti (Draco) Ilse Steppat (Irma Bunt) Lois Maxwell (Miss Moneypenny) Bernard Lee (M) Originaltitel: On Her Majesty's Secret Service Regie: Peter R. Hunt Drehbuch: Richard Maibaum Kamera: Michael Reed Musik: John Barry Altersempfehlung: ab 16