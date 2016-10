Schweiz 2 17:35 bis 18:15 Magazin Fenster zum Sonntag Licht & Schatten: Bilder, die bleiben 2016 2016-10-08 18:30 Stereo HDTV Merken Bei Licht denkt man auch an ein gelingendes und erfülltes Leben, zum Beispiel, wenn jemand erfolgreich ein Geschäft aufbaut, eine strahlende Familie vorzuweisen hat oder sich blendender Gesundheit erfreut. Im Alltagsleben verbindet man mit Schatten bedrohliche Ereignisse wie Todesfälle, Krankheiten oder das Scheitern einer Beziehung. Allzu gerne möchten wir Menschen diese negativen Seiten aus dem Leben verbannen. Doch oft lernt der Mensch gerade in diesen dunklen Tälern, was wirklich zählt. Nur wer sich im Schatten bewährt hat, weiss das Licht auch wieder zu schätzen. Mit Licht und Schatten arbeitet auch die Fotografin Donata Wenders in ihren Schwarz-Weiss-Fotos. Die Frau von Filmregisseur Wim Wenders liebt es, Menschen möglichst ausdrucksstark abzulichten: Bilder, die lange in Erinnerung bleiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fenster zum Sonntag