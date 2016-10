ATV 19:32 bis 20:05 Comedyserie Two and a Half Men Ein Opossum auf Chemo USA 2012 2016-10-10 16:55 Stereo Merken Zoey möchte, dass Walden sie zu einer wichtigen Abendveranstaltung ihrer Anwaltskanzlei begleitet. Da gibt es nur ein kleines Problem: Zoey findet, dass es bei Walden höchste Zeit für ein Umstyling wäre! Seine langen Haare und der Bart sollen ab doch Walden ist von dieser Idee nur wenig begeistert. Diese Diskussion endet mit einer ersten schweren Bewährungsprobe für die noch junge Beziehung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Sophie Winkleman (Zoey) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Graham Patrick Martin (Eldridge Mackelroy) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12