ATV 17:25 bis 17:55 Comedyserie Anger Management Charlie und der Un-Will-ige USA 2014 2016-10-10 13:40 Stereo Wegen eines Justizirrtums saß ein Mann 50 Jahre lang unschuldig im Gefängnis. Während sich die Medien auf ihn stürzen, soll Charlie (Charlie Sheen) dessen psychologische Betreuung übernehmen. Das geht so lange gut, bis eine attraktive Journalistin auftaucht, die unbedingt ein Exklusivinterview mit dem Ex-Häftling führen möchte. Weil sie selbst an den Mann nicht herankommt, macht sie Charlie eindeutige Avancen. Der verspricht ihr, das Interview zu organisieren. Darüber ist sein Patient außer sich. Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Goodson) Shawnee Smith (Jennifer Goodson) Laura Bell Bundy (Dr. Jordan Denby) Noureen DeWulf (Lacey) Michael Arden (Patrick) Derek Richardson (Nolan) Barry Corbin (Ed) Originaltitel: Anger Management Regie: Bob Koherr Drehbuch: Bob Kushell, David Dorfman Kamera: Hunt Hibler Musik: Raney Shockne