Schweiz 2 01:40 bis 03:05 Actionfilm Der Mann mit der Stahlkralle USA 1977 HDTV Als Vietnamkriegsveteran Charles Raine (William Devane) 1973 nach sieben Jahren Kriegsgefangenschaft in die texanische Heimat zurückkehrt, ist nichts mehr, wie es einmal war. Emotional distanziert und traumatisiert, muss er zunächst einmal mit Bitterkeit feststellen, dass die Ehefrau und der Sohn in seiner Abwesenheit ein neues Leben begonnen haben und jetzt in neuen Verhältnissen leben. Später muss er mitansehen, wie die beiden bei einem brutalen Raubüberfall massakriert werden. Er selbst überlebt die Attacke als einziger. Seine rechte Hand allerdings ist zerfetzt, nachdem die Gangster sie in den Müllzerkleinerer gesteckt haben. Mit Stahlkralle und abgesägter Schrotflinte begibt er sich nach seiner Genesung auf einen blutigen Rachefeldzug auf den ihn sein einzig verbliebener Freund, der Leidensgenosse im Gefangenenlager des Vietcong, Soldat Johnny Vohden (Tommy Lee Jones) begleitet. Bildergalerie Schauspieler: William Devane (Major Charles Rane) Tommy Lee Jones (Johnny Vohden) Linda Haynes (Linda Forchet) James Best (Texan) Dabney Coleman (Maxwell) Lisa Richards (Janet) Luke Askew (Automatic Slim) Originaltitel: Rolling Thunder Regie: John Flynn Drehbuch: Paul Schrader, Heywood Gould Kamera: Jordan Cronenweth Musik: Barry DeVorzon