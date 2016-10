Anixe HD 23:15 bis 00:15 Krimiserie SK Kölsch Ohne Rücksicht auf Verluste D 1999 Merken Als auf einer Autobahn in der Nähe von Köln eine junge Frau von einer Brücke stürzt, stellen Jupp und Taube fest, daß sie bereits tot war, als sie fiel. Offensichtlich wurde sie an anderer Stelle umgebracht und auf die Autobahn geworfen, um Selbstmord vorzutäuschen. Die Tote ist Karin Geldorf und arbeitete als Werksärztin in einem großen Chemiewerk. Betrieben wird es von der Chemo-Pharm, einem Konzern, der weltweit operiert. Ein Großauftrag der Chemo-Pharm war durch eine medizinische Untersuchung der Werksärztin gefährdet. Mußte Karin Geldorf deshalb sterben? Jupp nimmt sich den Vorstandsvorsitzenden Stein vor ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Fellensiek (Kriminalhauptkommissar Josef 'Jupp' Schatz) Christian Goebel (Kriminalhauptkommissar Klaus Taube) Christoph Quest (Kriminaloberrat Heinrich Haupt) Michaela Wiebusch (Kriminaloberkommissarin Gabi Schmitz) Gustav-Peter Wöhler (Kriminalhauptmeister Achim Pohl) Pasquale Aleardi (Kriminalobermeister Dino Riaci) Tatjana Clasing (Marie Schwarz) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Detlef Rönfeldt Drehbuch: Georg Heinzen, Ralf Huttanus, Guy Meredith Kamera: James Jacobs Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 12