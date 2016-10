Sport1+ 04:45 bis 06:30 Tennis Tennis Live - ATP World Tour Rakuten Japan Open, Tokio, 2. Halbfinale Merken Das Turnier in Tokio ist das älteste der ATP-Tour in Asien, erstmals fand es 1972 statt. Beim Turnier der 500er Kategorie werden die Japaner besonders auf ihren Landsmann Kei Nishikori achten. 2014 gewann er den Wettbewerb. Diesmal sieht er sich namhafter Konkurrenz wie dem Vorjahressieger Stan Wawrinka gegenüber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie