n-tv 07:30 bis 08:00 Magazin Auslandsreport Venezuela - kein Geld mehr für Medizin, Lage auf Kinderstation immer katastrophaler / Südafrika - zum Abschuss frei gegeben, Löwen gezüchtet für die Jagd / China - mit Türmen gegen Smog, wie Peking die Luft säubern will / Großbritannien - die Folgen des Brexits, warum es für Cornwall teuer werden kann / Sambia - Adrenalin pur, Abenteuerurlaub in Afrika D 2016 2016-10-08 18:30 16:9 Live TV Merken Im Mittelpunkt des Auslandsreports stehen Menschen und ihre Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ob Opfer der Atomversuche in der kasachischen Wüste, syrische Flüchtlinge in der Türkei oder Säureopfer in Kambodscha - der Auslandsreport erklärt und beleuchtet die Hintergründe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nadja Kriewald Originaltitel: Auslandsreport