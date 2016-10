NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Krokodile aus der Kiste Krokodile aus der Kiste / Fußlahmer Flamingo / Putzdienst bei den Antilopen / Ankunft des Hai-Transports / Freche Seebären D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Krokodile aus der Kiste: Ein großer Tag für Thomas Kölpin, höchstpersönlich hat er fünf Nilkrokodile aus Südfrankreich geholt. Zum Ausladen trommelt er die halbe Tierpflegermannschaft zusammen. Denn Krokodile aus der Kiste zu holen, ist eine echte Herausforderung. Besonders bei dem fast 500 Kilo schweren Bullen muss Kroko-Experte Thomas Kölpin gleich klar machen, wer der Chef im neuen Heim ist. Fußlahmer Flamingo: Bei ihrer morgendlichen Futterrunde entdeckt Sarah Kolbaum einen Flamingo, der nicht mehr laufen kann. Der Tierarzt ist gerade mit einem anderen Patienten beschäftigt, also baut Sarah dem Fußlahmen ein provisorisches Krankenlager. In der Küche bettet sie ihn zwischen Futtersäcke. Doch dem Patienten scheint das irgendwie nicht zu gefallen. Putzdienst bei den Antilopen: Wer bei Fluchttieren wie den Kudus oder Impalas das Gehege sauber machen will, muss vorsichtig sein. Eine falsche Bewegung, und die schreckhaften Antilopen stürmen davon. Deshalb zeigt Thomas Günther seiner Auszubildenden Nadine Grabert, die wichtigsten Verhaltensregeln für das Antilopengehege. Ankunft des Hai-Transports: Mitten in der Nacht kommen die Riffhaie an. Per Flugzeug und Sattelschlepper sind sie im Spezialwasserbottich aus Australien angereist. Jetzt muss Andrea Sassenberg sie langsam an das Wasser in ihrem neuen Zuhause gewöhnen. Eimerchen für Eimerchen wird zugeschöpft, bis die Haie endlich in ihrem neuen Luxuspool im Tropenaquarium schwimmen dürfen. Freche Mähnenrobben: Wenn Dirk Stutzki die lästigen Putzarbeiten im Eismeer erledigt, ist er nie allein, die neugierigen Seebären leisten ihm gern Gesellschaft, spielen mit dem Schrubber, versuchen in den Wasserschlauch zu beißen und tun überhaupt alles, damit es Dirk nicht langweilig wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.