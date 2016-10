Pro7 Fun 17:10 bis 18:50 Drama Blue Crush USA, D 2002 2016-10-08 01:55 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gemeinsam mit ihren Freundinnen Eden (Michelle Rodriguez) und Lena (Sanoe Lake) wohnt Anne Marie (Kate Bosworth) in einer Strandhütte auf Hawaii und investiert das Geld, dass sie sich als Zimmermädchen im Hotel verdient, komplett in ihre einzige große Leidenschaft: das Surfen. Als der charmante Profi-Footballspieler Matt (Matthew Davis) auf der Bildfläche erscheint, kommt eine weitere hinzu: die Liebe. Anne Maries Freundinnen sind nicht begeistert, steht doch ein alle Konzentration erforderndes Turnier vor der Tür.

Surffilm (nicht nur) für Mädchen, von Regisseur John Stockwell ("Verrückt/Schön") mit zahlreichen aufregenden Sportszenen heiter-romantisch in Szene gesetzt. Schauspieler: Kate Bosworth (Anne Marie Chadwick) Matthew Davis (Matt Tollman) Michelle Rodriguez (Eden) Sanoe Lake (Lena) Mika Boorem (Penny Chadwick) Chris Taloa (Drew) Kala Alexander (Kala) Originaltitel: Blue Crush Regie: John Stockwell Drehbuch: Lizzy Weiss, John Stockwell Kamera: David Hennings Musik: Paul Haslinger Altersempfehlung: ab 6