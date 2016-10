RTL II 11:50 bis 12:50 Dokusoap Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim Zwei alte Häuser für eine Mehrgenerationenfamilie D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Neuruppin in Brandenburg. In einer kleinen Plattenbauwohnung leben Maria (23), ihr Sohn Jonathan (5) und Lebensgefährte Sebastian (23) sowie der Jack Russel Terrier Kira und ein Gecko. Das ist ohnehin schon viel zu wenig Platz und das nächste Familienmitglied ist bereits unterwegs: Maria ist im achten Monat schwanger. Marias Mutter Rita hätte die Tochter und deren Familie gerne näher bei sich und träumt von einem Mehrgenerationenhaus. Schließlich entdeckt sie im Internet gleich zwei alte Häuser, die im nahen Wusterhausen direkt nebeneinander zum Verkauf stehen. Nur eines der Häuser ist sofort bewohnbar, das andere wollen sich die jungen Leute trotz Marias Schwangerschaft selbst ausbauen. Um Geld zu sparen, kündigen Maria und Sebastian sofort ihre Mietwohnung und setzen sich damit selbst unter enormen Zeitdruck. Ganze vier Wochen bleiben ihnen für den Umbau des für 10.000 Euro gekauften Schnäppchenhauses. 150 m² Wohnfläche, sieben Zimmer, morsche Balken, feuchte Wände und ein undichtes Dach. Die erhoffte Hilfe von Freunden und Verwandten bleibt aus. So schuftet auch die Hochschwangere auf der Baustelle - und das hat böse Folgen: Das Baby in ihrem Bauch wächst nicht mehr. Der Traum vom neuen gemeinsamen Familienheim droht in einer Katastrophe zu enden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt