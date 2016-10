RTL II 09:45 bis 10:45 Dokusoap Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim Konflikten beim Umbau des gemeinsamen Hauses D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Nadine (29) hat in ihrem Leben nichts ausgelassen. Keine Feier ohne die temperamentvolle Altenpflegerin. Dann begegnet sie Manuel (27) und verliebt sich bis über beide Ohren in ihn. Er ist das absolute Gegenteil von Nadine: ein Naturbursche, der die Ruhe schätzt. Trotzdem glauben die beiden so fest an ihre Liebe, dass sie schon nach einem Monat beschließen, ein eigenes Haus zu kaufen. Mit Hilfe eines Maklers finden sie schnell ein passendes Schnäppchenhaus. Über große Reichtümer verfügt das junge Paar zwar nicht, aber der gemeinsam aufgenommene Kredit bereitet ihnen keine Sorgen. Außerdem sind sie fest davon überzeugt: "Unsere Liebe währt ewig!" Doch schon der Hausumbau führt zu ersten Konflikten. Hinter den Wand- und Deckenverkleidungen tauchen mehr Probleme auf, als zuvor einkalkuliert. Und Nadine will nicht immer nur sparen, sondern als zukünftige Hausfrau vor allem in der Küche mehr Luxus. Als schließlich ein Ex-Freund von Nadine auf der Baustelle auftaucht und sie mit ihm ungeniert flirtet, gerät das ganze Schnäppchenhausprojekt in Gefahr. Manuel hat es satt, dass seine Freundin ihm ständig auf der Nase herumtanzt. Platzt am Ende noch der Traum von der großen Liebe im Schnäppchenhaus? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt