RTL II 06:10 bis 08:00 Actionfilm Kollisionskurs - Blackout im Cockpit USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Das letzte Jahr hat Kate Parks damit verbracht, ihr Buch über den Flugzeugabsturz ihres Mannes zu promoten. Die Beziehung zu ihrer Tochter Samantha hat stark unter ihren ständigen Reisen gelitten. Nun hat Kate ein schlechtes Gewissen und möchte mit dem nächsten Flug endlich wieder nach Hause. Während ihr Flugzeug bereits in der Luft ist, sorgt ein gigantischer Sonnensturm für weltweites Chaos: Das Strom- und Telefonnetz bricht zusammen, Autos bleiben liegen und jeglicher Funkkontakt wird unmöglich. Schließlich zerstört der Sturm die Elektronik des Passagierflugzeuges und der einzige Pilot an Bord wird durch einen Stromschlag getötet. Kate versucht, die panischen Passagiere zu beruhigen, doch ohne Funkkontakt zum Tower stehen ihre Chancen zu überleben schlecht. Schauspieler: Tia Carrere (Kate Parks) David Chokachi (Jake Foley) William Gregory Lee (Bill) Nicholas Guilak (Tabir) Meghan McLeod (Krista Miles) Dee Wallace (Polly) Tim Abell (Ned Hatch) Originaltitel: Collision Course Regie: Fred Olen Ray Drehbuch: Jason Bourque, Fred Olen Ray Musik: Sandro Morales Santoro