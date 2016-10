sixx 19:20 bis 20:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Körper und Geist USA 2005 16:9 HDTV Merken Da Meredith und George Weihnachten gar nicht gerne haben, lassen sie Izzie die Wohnung schmücken. Dadurch vergisst sie auch ihren Liebeskummer. Dr. Bailey ist hochschwanger und am Ende ihrer Kräfte, aber sie reagiert dennoch verständnisvoll, als die Assistenzärzte abwechselnd ausfallen, um Alex beim Pauken für den praktischen Test zu helfen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Katherine Heigl (Dr. Isobel "Izzie" Stevens) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) T. R. Knight (Dr. George O'Malley) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Krista Vernoff Drehbuch: Peter Horton Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6