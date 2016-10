RTL 20:00 bis 20:45 Fußball RTL Fußball: European Qualifiers Deutschland - Tschechien: Countdown D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das erste Mal seit neun Jahren trifft Deutschland wieder auf die tschechische Nationalmannschaft. Auch wenn die deutsche Elf am 08.10. im Hamburger Volksparkstadion als Favorit ins Rennen geht, sollte das Team von Bundestrainer Joachim Löw gewarnt sein: Am 17. Oktober 2007 verlor Deutschland unerwartet und deutlich mit 0:3 im Rahmen der damaligen EM-Qualifikation gegen die Tschechen. Bei der EURO 2016 kam Tschechien allerdings nicht über die Vorrunde hinaus und konnte insgesamt nur einen Punkt im Turnierverlauf erzielen. Zudem gab es nach der EURO 2016 einige Umstrukturierungen. Seit August 2016 steht ein neuer Trainer hinter der tschechischen Elf: Karel Jarolím. Darüber hinaus beendete Rekord-Nationalspieler und Torwart Petr Cech (FC Arsenal) seine Karriere bei der Nationalmannschaft. Schlüsselspieler Tomá Rosický (Sparta Prag), der für Tschechien bereits über 100 Länderspiele absolvierte, fehlt beim kommenden WM-Qualifikationsspiel verletzt. Drei Bundesliga-Profis stehen dafür nun im vorläufigen Aufgebot des tschechischen Teams: Jaroslav Drobny (SV Werder Bremen), Theodor Gebre Selassie (SV Werder Bremen) und Pavel Kaderabek (TSG 1899 Hoffenheim). RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der WM-Qualifikation live und exklusiv. Florian König (Moderator), Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann (Experte) und Marco Hagemann (Kommentator) führen durch die langen Fußballabende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian König Gäste: Gäste: Jens Lehmann