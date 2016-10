RTL NITRO 23:55 bis 00:45 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Codename Tiger D 2010 Live TV Merken Als die Studentin Jana Kress vor den Augen von Ben und Semir auf einem Rasthof entführt wird, beginnt für die beiden ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn obwohl es Jana gelingt, mit der Autobahnpolizei Kontakt aufzunehmen, gibt es zunächst keinen Hinweis auf Täter und Motiv. Nur eins ist sicher: Die Entführer werden Jana töten, sobald sie haben, was sie wollen. Doch zunächst ist völlig unklar, was die Entführer von der mittellosen Musikstudentin wollen, dann stoßen Ben und Semir auf eine geheimnisvolle NATO-Operation, die vor 23 Jahren einen ungeheuerlichen Zwischenfall vertuschen sollte. Ein Zwischenfall, der jetzt droht, zur Katastrophe zu werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Beck (Ben Jäger) Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Carina Wiese (Andrea Gerkan) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Dietmar Huhn (Horst Herzberger) Katja Woywood (Kim Krüger) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Roland Leyer, Sascha Thiel Drehbuch: Frank Koopmann, Roland Heep Altersempfehlung: ab 12