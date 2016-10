Kevin, Enfant Terrible und bester Mann des Hongkong Police Departments, muss für seinen neuen Auftrag zunächst hinter rot chinesische Gefängnismauern. Dort soll er einem Drogendealer und Gangsterboss zum Ausbruch verhelfen, um in dessen Bande aufgenommen zu werden. Nachdem er in einer turbulenten Flucht das Vertrauen des Paten gewonnen hat, verwickelt ihn dieser bald in zahlreiche illegale Aktivitäten, bei denen Kevin nur mühevoll dem Gesetz treu bleiben kann. Unterstützt wird er lediglich von einer Kontaktpolizistin, zu der er mehr als nur ein dienstliches Verhältnis entwickelt. Als Kevins Tarnung auffliegt, zwingt der Gangster die beiden zu einem letzten, spektakulären Einsatz. In Google-Kalender eintragen