RTL NITRO 21:10 bis 22:05 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Explosiv D 2005 2016-10-08 00:45 Live TV Merken Eine Lkw-Diebstahlserie hält die Autobahnpolizei in Atem. Wie sich herausstellt, haben es die Täter nicht auf die Fahrzeuge, sondern auf deren Inhalt, chemische Stoffe zum Bau von Bomben, abgesehen. Eine Spur führt zur Spedition 'Korn'. Spediteur Korn gibt zwar zu, in wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu stecken, weist jedoch jede Beteiligung an den Diebstählen zurück. Sein Disponent Petersen, der ebenfalls im Fokus der Ermittler steht, ist angeblich krank und deshalb nicht in der Firma. Tom und Semir begeben sich auf die Suche nach Petersen und entdecken in dessen Wohnung einen Bauplan vom alten Rheinstadion. Sollte dort die Bombenwerkstatt versteckt sein? Die Cops fahren zur Stadionruine und entdecken tatsächlich frische Reifenspuren. Die Spur führt ins Innere der Ruine, wo die Bombenbauer Beyer und Petersen gerade damit beschäftigt sind, eine Bombe zu präparieren. Als die Autobahnkommissare die Bomben entdecken, fällt hinter ihnen die einzige Tür in Schloss: Tom und Semir sitzen in der Falle, und eine der Bomben ist aktiviert. Den beiden Cops bleiben 30 Sekunden, um ihr Leben zu retten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) René Steinke (Tom Kranich) Hannes Hellmann (Beyer) Dieter Matthes (Korn) Bernd Grawert (Petersen) Niels Kurvin (Hartmut Freund) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Sebastian Vigg, Roland Busch Drehbuch: Markus Hoffmann Musik: Klaus Garternicht Altersempfehlung: ab 12