RTL NITRO 19:25 bis 20:15 Show Formel Eins - Die 90er 1999 1999 D 2015 HDTV Live TV Merken Sabrina Setlur stattet der Pan Am-Lounge einen Besuch ab. Der heutige Coversong ist "I Want It That way" von den Backstreet Boys. Darüber hinaus bereichern Videos von Britney Spears und Whitney Houston die Show. Auch historisch ist 1999 viel passiert: Boris Becker beendete seine Tenniskarriere, die erste Folge von "Wer wird Millionär?" wurde ausgestrahlt und Putin wurde neuer Ministerpräsident Russlands. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Illmann Originaltitel: Formel Eins - Die 90er