RTL NITRO 15:45 bis 16:10 Dokusoap Pawn Stars Australien Ein ausgekochtes Schlitzohr AUS 2015 HDTV Live TV Merken Nachdem Aaron für 240 Dollar eine alte Modellautosammlung, zu der unter anderem vier kleine Porsches gehören, erworben hat, bietet er sie einem Spielzeughändler zum Verkauf an. Lohnt sich das Geschäft für Aaron? Doch bevor er die Autos verkaufen kann, benötigt er sie noch für eine Wette: Aaron, Ben und Shanon wollen ein kleines Rennen fahren, dessen Verlierer die nächsten Wochenenddienste übernehmen muss. Außerdem bietet Adam den Happy Hockers "Die Reise vom Gouverneur Arthur Phillip" zum Verkauf an, ein Buch aus dem 18. Jahrhundert, das für die australische Geschichte sehr bedeutsam ist. Es handelt sich zwar um eine Erstausgabe, allerdings um eine Standardausgabe, von denen es insgesamt circa 5.000 Stück gibt. Wie wird sich das auf den Wert des Buches auswirken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Australia