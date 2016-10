RTL NITRO 09:50 bis 10:35 Actionserie MacGyver Ritter MacGyver (1) USA, CDN 1991 2016-10-09 18:35 Live TV Merken MacGyver betreibt ein wenig Ahnenforschung. Als er auf die Straße tritt, fällt ihm ein Blumenkasten auf den Kopf und er bekommt dadurch die Gelegenheit, seine Vorfahren persönlich kennen zu lernen. Denn als er wieder erwacht findet sich MacGyver plötzlich im 7. Jahrhundert an König Arthurs Hof wieder. Bei einem Turnier kann sich MacGyver nur mit einem Seil bewaffnet gegen einen Ritter in voller Rüstung durchsetzen. Außerdem entlarvt er einige Tricks von Zauberer Merlin. Nach und nach gewinnt MacGyver das Vertrauen des Königs und er erhält die Gelegenheit, eine holde Maid zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (MacGyver) Time Winters (Merlin) Colm Meaney (Malcolm) Robin Strasser (Morgana) Dana Elcar (Pete Thornton/King Arthur) Christopher Collet (Sir Galahad/Groom) Peter Vogt (Round Table knight) Originaltitel: MacGyver Regie: Michael Vejar Drehbuch: John Considine, Lee David Zlotoff Musik: Randy Edelman