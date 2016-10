RTL 00:00 bis 02:10 Filme Duell der Brüder - Die Geschichte von Adidas und Puma D 2016 2016-10-08 03:20 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Adi und Rudi bauen Anfang der 20er Jahre im fränkischen Herzogenaurach eine kleine Schuhmanufaktur auf. Durch die perfekte Zusammenarbeit des Tüftlers Adi und des Verkaufstalents Rudi entsteht schnell ein erfolgreicher Betrieb, der sich auf Sportschuhe aller Art spezialisiert. Der US-amerikanische Leichtathlet Jesse Owens holte bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Dassler-Schuhen mehrere Goldmedaillen - was den Brüdern von den Nazis sehr übelgenommen wurde. Während des 2. Weltkriegs wird die Produktion weitgehend eingestellt. Nach dem Krieg rollt die Schuh-Fabrikation langsam wieder an. Doch der aufkommende geschäftliche Erfolg wird getrübt durch immer heftiger werdende Streitereien der Brüder, die unversöhnlich und kompromisslos ihre jeweils eigenen geschäftlichen Interessen verfolgen. 1948 kommt es schließlich zur Aufspaltung des Stammwerks in die zwei Firmen adidas und Puma. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ken Duken (Adi Dassler) Torben Liebrecht (Rudi Dassler) Nadja Becker (Friedl Strasser-Dassler) Picco von Groote (Käthe Martz-Dassler) Jesse Albert (Karl) Annina Hellenthal (Inge (Schwester von Käthe)) David C. Bunners (Josef Waitzer) Originaltitel: Duell der Brüder - Die Geschichte von Adidas und Puma Regie: Oliver Dommenget Drehbuch: Chistian Schnalke Kamera: Georgij Pestov Musik: Frederik Wiedmann Altersempfehlung: ab 6