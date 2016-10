RTL 20:45 bis 22:40 Fußball WM-Quali: Deutschland - Tschechien D 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Merken Zweiter Spieltag in der WM-Qualifikation für das Turnier 2018. Das erste Spiel gewann das deutsche Team letztlich souverän mit 3:0 gegen Norwegen. Heute wartet mit Tschechien ein etwas stärkerer Gegner auf das Team von Jogi Löw. Der setzte dabei in der Vorbereitung vor allem auf Entspannung und warnte vor noch mehr Spielen: "Wir müssen uns darüber klar sein, dass auf Dauer die Qualität darunter leidet." Um sich für das Turnier in Russland zu qualifizieren, sollte das DFB-Team heute zumindest einen Punkt gegen den mutmaßlich schwersten Gegner der Gruppe holen. Tschechiens Nationaltrainer Karel Jarolim (Vater von David Jarolim) muss heute auf Angreifer Milan Skoda verzichten, der verletzt ausfällt. Die Tschechen stehen in Sachen Gruppensieg bereits unter Druck. Gelang gegen Nordirland am ersten Spieltag doch nur ein 0:0. Anpfiff ist heute um 20.45 Uhr. Foto: Neu-Goalgetter Joashua Kimmich vom FC Bayern München. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Florian König