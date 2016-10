Super RTL 20:15 bis 21:30 Trickfilm Asterix der Gallier B, F 1967 Nach den Comics von René Goscinny und Albert Uderzo 2016-10-09 14:50 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Ganz Gallien ist von Cäsar besetzt... Ganz Gallien? Nein, ein kleines Dorf leistet nach wie vor den Römern heftigen Widerstand. Dank eines Zaubertranks, den der Druide Miraculix zusammenbraut, sind die Dorfbewohner praktisch unbesiegbar. Cäsar sieht ein, dass er mit Gewalt nichts ausrichten kann. Und auch der Spion, den er ins Dorf der Gallier schickt, bleibt erfolglos. Also lässt Cäsar den Druiden Miraculix entführen, um so hinter das Geheimnis des Zaubertranks zu kommen. Doch Asterix und Obelix machen sich schleunigst auf den Weg ins feindliche Römerlager, um Miraculix wieder zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Frank Zander (Asterix) Günter Pfitzmann (Obelix) Michael Chevalier (Majestix) Christian Rode (Julius Cäsar) Arne Elsholtz (Troubadix) Originaltitel: Astérix le Gaulois Regie: Ray Goossens Drehbuch: Albert Uderzo Musik: Gérard Calvi Altersempfehlung: ab 6