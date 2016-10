Super RTL 19:45 bis 20:15 Trickserie Dragons - Auf zu neuen Ufern Folge: 50 Heidruns Rückkehr (1) USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Heidrun und ihre Drache Windfang sind zurück. Hicks und seine Freunde freuen sich riesig! Sie merken allerdings schnell, dass Heidrun etwas zu verbergen hat. Hicks will der Sache auf den Greund gehen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DreamWorks Dragons - Race to the Edge Altersempfehlung: ab 6