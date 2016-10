Super RTL 09:50 bis 10:20 Trickserie Wir sind die Croods! Das Eier-Werfen USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Im Ahhh!-Tal steht ein alljährliches Sportereignis auf dem Programm: das Eier-Werfen, eine höhlenzeitliche Urform des Volleyball. Das Team um Ober-Crood Grug ist daraus jedes Mal als Sieger hervorgegangen. Das war jedoch auch nicht sonderlich schwer, da es sich bei den Gegnern der vergangenen Jahre immer nur um ein paar Kojechsen handelte, die überhaupt nicht wussten, um was es bei diesem Spiel überhaupt geht. Mit Eep und ihren Freunden Muckel, Womp und Lorki gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal ein Team, das als ehrwürdigen Gegner antritt. Doch während für Eep der Spaß im Vordergrund steht, möchte Grug um alles in der Welt gewinnen. Wer das Spiel wohl für sich entscheiden wird? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dawn of the Croods Regie: Brian Hatfield Drehbuch: Caitlin Meares Musik: Becky Kneubuhl, Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 6