Super RTL 05:35 bis 06:00 Trickserie Wolfi Schlecht geträumt / Die Abenteuersuche / Das Spielzeug-Boot F 2014 1. Geschichte: Simon übernachtet bei Wolfi. In dieser Nacht träumt Wolfi schlecht und macht dabei ins Bett. Er zieht sich schnell um, damit Simon nichts merkt, aber am nächsten Morgen möchte Simon mit Wolfis Decke Gespenst spielen. Wird Wolfi ihm die Wahrheit sagen? 2. Geschichte: Emil, Simon und Ivo erzählen in der Schule eine Abenteuergeschichte. Daraufhin will Wolfi zusammen mit Henri auch ein großes Abenteuer erleben. Sofort machen sie sich auf die Suche: Im Wald, in den Ruinen und sogar in der Bücherei. Ob sie wohl ein Abenteuer finden? 3. Geschichte: Wolfi bekommt ein kleines Spielzeug-Boot. Das nimmt er mit in die Schule und lässt es in einem Waschbecken schwimmen. Als die Brüder Borstig das mitbekommen, klauen sie ihm das Boot. Nun muss Wolfi sich überlegen, wie er das Spielzeug wieder zurückbekommt. Originaltitel: Mini Wolf