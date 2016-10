VOX 23:55 bis 00:40 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Vertrauen USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Detective Olivia Benson bekommt Ärger mit dem FBI, nachdem sie ihrem Halbbruder Simon Marsden in einer Vergewaltigungssache ein Alibi gegeben und ihn finanziell unterstützt hat. Sie will nicht glauben, dass ihr Bruder, so wie ihr Vater, ein Vergewaltiger ist, obwohl die Beweise eindeutig sind. Der Fall veranlasst sie zu ergründen, ob ihr Vater wirklich ein Vergewaltiger war, und es fällt ihr schwer, die Anhaltspunkte, die dafür sprechen, zu akzeptieren. Schweren Herzens unterstützt sie Captain Julia Millfield, Simon auf die Spur zu kommen, der offenbar in ein Haus in Florida geflohen ist. In Millfields Büro stößt sie allerdings auf Widersprüche unter den Beweisen, die gegen Simon vorliegen. Ein Haar, das angeblich ausgerissen wurde, stellt sich als Telogenhaar aus einer Bürste heraus. Und als Olivia erfährt, dass Millfields Schwester kürzlich an einer Überdosis gestorben ist, ahnt sie, dass Millfield sich nur dafür rächen will, dass Simon einmal versucht hatte, ihre Schwester zu vergewaltigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Detective John Munch) Dann Florek (Captain Don Cragen) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (M.E. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Jonathan Greene Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16