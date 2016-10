VOX 11:20 bis 12:05 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Auf der Abschussliste USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Drei anscheinend zusammenhangslose Morde stellen Goren (Vincent D'Onofrio) und Eames (Kathryn Erbe) vor ein Rätsel. Also beginnen sie ihre Ermittlungen bei der einzigen Gemeinsamkeit der Opfer: ihren Kindern. Es stellt sich heraus, dass alle Kinder Anwärter auf einen Platz an einer angesehenen Vorschule waren. Beim Durchforsten der Schulakten stößt das Team auf eine interessante Bewerbung, die einen schockierenden Verdacht weckt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Eric Bogosian (Captain Danny Ross) Jessica Walter (Eleanor Reynolds) Sarah Jane Morris (Marla Reynolds) Jason Pendergraft (Skip Lowe) Isabel Keating (Janine) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Kevin Bray Drehbuch: Dick Wolf, Rene Balcer Kamera: Michael Green Musik: Mike Post