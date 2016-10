VOX 07:50 bis 08:45 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Die letzte Show USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Logan (Chris Noth) und Wheeler (Julianne Nicholson) untersuchen den Mord an einer Talkshow-Moderatorin. Zuerst verdächtigen sie die persönliche Assistentin von Sylvia Rhodes (Joan Jett), die allerdings unschuldig ist. Die Ermittlungen führen sie dann auf die Spur des Sohnes, der am Abend des Mordes einen heftigen Streit mit seiner Mutter hatte. Milo (Noel Fisher) plant mit dem Nachbarn seiner Mutter auf Tournee zu gehen. Warum wollte Sylvia nicht, dass ihr Sohn als Gitarrist für Jordie Black (Michael Massee) arbeitet? Hat der Rockstar etwas mit dem Mord an Sylvia Rhodes zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Noth (Detective Mike Logan) Julianne Nicholson (Detective Megan Wheeler) Eric Bogosian (Captain Danny Ross) Leslie Hendrix (Dr. Elizabeth Rodgers) Michael Massee (Jordie Black) Noel Fisher (Milo Rhodes) Dana Wheeler-Nicholson (Tara Black) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Dick Wolf, Rene Balcer Kamera: Michael Green Musik: Mike Post