AfD. Und jetzt? D 2016 Berlin, 13. März 2016. AfD-Chefin Frauke Petry wartet. Nach den Wahlprognosen kann die AfD auf sensationelle Zustimmungswerte hoffen. Spätestens seit diesem Tag haben sich in Deutschland Gräben aufgetan. Quer durch Familien, gesellschaftliche Gruppen und Institutionen lautet die Frage: Bist du für oder gegen die AfD? Die Autoren haben Parteistrategen, Wähler und Unterstützer der AfD begleitet und nach ihren Motiven geforscht. Eine Recherche gegen eine Wand des Misstrauens und ein verstörender Einblick in das Demokratieverständnis von Bürgern, denen Deutschland schon lange zu liberal und zu sozialdemokratisch geworden ist. Originaltitel: AfD. Und jetzt? Regie: Wolfgang Minder/Achim Pollmeier/Rainer Fromm