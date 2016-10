tagesschau24 09:15 bis 10:00 Dokumentation Die Story im Ersten Die Flüchtlingskrise: Was haben wir geschafft? Die Flüchtlingskrise: Was haben wir geschafft? D 2016 Merken Im Juli 2016 hat die Kanzlerin ihr Credo wiederholt: "Wir schaffen das!" Vor einem Jahr löste sie mit diesem Satz eine große Welle der Hilfsbereitschaft aus, heute erntet sie mit ihrer Beharrlichkeit viel Kritik. Mit Reportagen und faktisch-nüchternen Analysen zieht der dritte Teil der großen ARD-Trilogie unter Federführung des Hessischen Rundfunks nach einem Jahr Flüchtlingskrise Bilanz: Was hat die deutsche Politik geschafft? Was haben die Flüchtlinge geschafft? Reporter aller ARD-Anstalten besuchen Menschen und Orte, die bereits in den vergangenen beiden Teilen eine Rolle spielten, und zeigen, was seither passiert ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Story im Ersten