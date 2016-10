SWR 01:30 bis 02:55 Komödie Küss mich Tiger! D 2001 2016-10-09 12:05 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Literatur-Professor Hartmut Popp ist glücklich verheiratet mit der attraktiven Architektin Sabine. Dennoch fühlt er sich vom wilden Liebesleben des neuen Nachbarn Robert Merten provoziert. Hartmuts Sinnkrise spitzt sich zu, als er herausfindet, dass Sabine ihn mit seinem Kollegen Hans Behnke betrügt. Er will sie zurückerobern, aber er spürt, dass er in Sachen Romantik viel Nachholbedarf hat. Sein Freund, der ewige Single Jürgen, ist ihm dabei keine Hilfe. Hartmut nimmt sich deshalb Robert zum Vorbild, mit unerwarteten Folgen. Uwe Ochsenknecht, Peter Sattmann und Barbara Rudnik sind die Hauptdarsteller in Jan Ruzickas turbulenter Komödie um echte Männer, wahre Liebe und die großen Zufälle des Lebens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Ochsenknecht (Professor Hartmut Popp) Barbara Rudnik (Sabine Popp) Peter Sattmann (Robert Merten) Dominique Horwitz (Jürgen Dux) Charlotte Schwab (Hildegard Timm) Anian Zollner (Hans Behnke) Jockel Tschiersch (Dieter) Originaltitel: Küss mich, Tiger! Regie: Jan Ruzicka Drehbuch: Norbert Eberlein Kamera: Michael Heiter Musik: Carsten Bohn