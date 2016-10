SWR 00:00 bis 01:30 Drama Nora Roberts - Mitten in der Nacht USA 2009 2016-10-08 02:55 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Für den angehenden Juristen Declan Fitzpatrick (Jerry O'Connell) ist es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick: Als der Harvard-Absolvent bei einem Trip nach New Orleans das prunkvolle Anwesen Manet Hall sieht, lässt ihn die Erinnerung daran nicht mehr los. Acht Jahre später ist es dann so weit: Am Tag seiner geplanten Hochzeit mit einer Frau, die er nicht wirklich liebt, verlässt Declan Hals über Kopf seine Heimatstadt Boston, gibt seine gut gehende Kanzlei auf und kauft in New Orleans jenes geheimnisvolle Anwesen, das ihm seit Jahren nicht mehr aus dem Kopf ging. Bei seiner Ankunft lernt Declan die schöne Lena Simone (Lauren Stamile) kennen, deren Vorfahren Manet Hall einst errichteten und deren exzentrische Großmutter Odette (Faye Dunaway) noch immer in der Nähe des Anwesens lebt. Zunächst reagiert die junge Frau skeptisch auf Declans Vorhaben, Manet Hall in altem Glanz erstrahlen zu lassen. Zugleich scheint zwischen den beiden jedoch auf Anhieb eine seltsame Verbindung zu bestehen - besonders Declan fühlt sich von Lena auf beinahe magische Weise angezogen. Kaum in sein neues Zuhause eingezogen, wird der junge Anwalt von unheimlichen Visionen heimgesucht, Visionen, die von den dramatischen Ereignissen erzählen, die sich mehr als 100 Jahre zuvor auf Manet Hall abspielten: einer verbotenen Liebe zwischen dem Hausmädchen Abigail (Bianca Malino) und dem ältesten Sohn der Manets (Alan Ritchson), die in Tod und Trauer endete. Zunächst versucht der rational denkende Declan, die Geschehnisse als Hirngespinste abzutun. Auch Lena will den mysteriösen Vorfällen keine Bedeutung beimessen. Erst durch die spirituellen Fähigkeiten von Odette erkennen die beiden, dass die Geister der Vergangenheit keine Ruhe finden - und dass die tragische Geschichte von einst sich nun zu wiederholen droht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry O'Connell (Declan Fitzpatrick) Lauren Stamile (Lena Simone) Isabella Hofmann (Lilibeth Simone) Alan Ritchson (Lucian Manet) Faye Dunaway (Odette Simone) Ashley LeConte Campbell (Josephine Manet) Bianca Malinowski (Abigail Manet) Originaltitel: Nora Roberts' Midnight bayou Regie: Ralph Hemecker Drehbuch: Stephen Tolkin, Nora Roberts Kamera: Anghel Decca Musik: Chris P. Bacon, Stuart Michael Thomas Altersempfehlung: ab 12