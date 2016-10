SWR 23:15 bis 00:00 Dokumentation Hurra, wir werden aufgeklärt Als der Sex in die Kinos kam D 2016 2016-10-08 04:25 Stereo 16:9 HDTV Neu Merken Der Krieg ist vorbei. Langsam normalisiert sich das Leben in Deutschland. Mit der Währungsreform beginnt das deutsche Wunder. Die Zeit der rationierten Waren ist Vergangenheit. Mode und Luxus werden zum Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins. Die Frauen in Deutschland wollen endlich wieder schön angezogen sein - sich hübsch machen. Auch der Hunger nach Unterhaltung ist groß. Mitte der 50er Jahre gibt es rund 7.000 Kinos in der Bundesrepublik Deutschland. Aber auf der Leinwand geht es noch züchtig zu - doch dann der erste Sexskandal. Der Film "Die Sünderin" kommt in die Kinos. Die Gesellschaft wird freier. Das spiegelt sich auch auf der Kinoleinwand wider. Der Sex kommt in die Kinos. Vom künstlerischen Ingmar Bergmann - Film "Das Schweigen" bis zu den sogenannten Aufklärungsfilmen. Nackte Haut füllte die Kinokassen. Um jeden Zentimeter Haut, der auf der Leinwand zu sehen ist, wird vor der FSK, der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, erbittert gekämpft. Im Kino werden Ärzte in weißen Kitteln zu heimlichen Filmstars. Denn sie sind die Deckmäntelchen der frühen Aufklärungsfilme. Unter dem Vorwand der wissenschaftlichen Aufklärung begeistern die Bilder von nackten Frauen das männliche Kinopublikum. Die sexuelle Revolution auf der Leinwand gewinnt Schlacht um Schlacht. Aus verschämten Busenblitzern sind längst ausführliche Szenen mit nackten Körpern geworden. Die Zeiten des "Heimchens am Herd" neigen sich dem Ende entgegen. Ende der 50er Jahre beginnt langsam die weibliche Emanzipation. Auch die Aufklärungsfilme werden konkreter. Sex, Schwangerschaft, Verhütung, das sind Ende der 50er Jahre brisante Themen, die auch auf der Leinwand behandelt werden. Doch das ist erst der Anfang. Schon bald feiert die "Sexwelle" in den deutschen Kinos ungeahnte Erfolge. Bald geht es um mehr als nur nackte Haut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hurra, wir werden aufgeklärt Regie: Reginald Puhl Drehbuch: Reginald Puhl Altersempfehlung: ab 16