Die "Musikalische Reise" führt diesmal von der alten Reichsstadt Ulm in eine der ältesten Städte Deutschlands, nach Augsburg. Am Ausgangspunkt der Reise trifft Moderator Markus Brock den Wetterfrosch Sven Plöger, der die Geschichte vom Ulmer Spatz und vom höchsten Kirchturm der Welt erzählt. Der ehemalige Oberbürgermeister Ivo Gönner stellt die schönsten Feste der Stadt vor und die Reise geht auf der "Ulmer Schachtel", einem alten Lastkahn, die Donau abwärts. Unterwegs lockt das Schwäbische Donaumoos mit seinen seltenen Tierarten und in Augsburg stellt Graf Alexander Fugger die "Fuggerei" vor, die älteste Sozialsiedlung der Welt. Ein Abstecher zu der berühmten Augsburger Puppenkiste darf auch nicht fehlen. Musikalisch sind, neben Nicole und Olaf Henning, viele einheimische Künstler dabei. Moderation: Markus Brock Gäste: Nicole, Olaf Henning Originaltitel: Musikalische Reise von der Donau an den Lech