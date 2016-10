SWR 16:00 bis 16:30 Dokumentation Eisenbahn-Romantik Schienenkreuz im Glaspalast D 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Momentaufnahme über die Bauarbeiten am Lehrter Bahnhof. Über 1.000 Züge sollen im neuen Lehrter Bahnhof täglich einmal halten, etwa 250.000 Menschen ein-, aus- und umsteigen. So das Konzept für den einzigen ICE-Kreuzungsbahnhof Deutschlands. Seit 1995 sind Bauarbeiter und Ingenieure damit beschäftigt, nach Plänen des Hamburger Architekten Meinhard von Gerkan den neuen Lehrter Bahnhof zu bauen, einen Glaspalast mit 53 Rolltreppen und sechs gläsernen Aufzügen. Von der mit Grundwasser gefüllten Baugrube bis zum fertigen Dach begleitet der Film die Arbeiten an der noch unfertigen Station. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisenbahn-Romantik