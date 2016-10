SWR 13:55 bis 16:00 Fußball sportarena extra: Regionalliga live 1. FC Saarbrücken - Waldhof Mannheim 2016 Stereo Live 16:9 Merken Große Tradition in der Regionalliga Südwest. Auf dieses Spiel freuen sich die Anhänger beider Klubs: Saarbrücken spielt gegen Mannheim. In den letzten 40 Jahren trafen beide Mannschaften 33 mal in den verschiedenen Ligen und Wettbewerben aufeinander. Die Bilanz aus Saarbrücker Sicht: 15 Siege, 11 Unentschieden und 7 Niederlagen. Die letzte Partie zwischen den beiden gab es im Mai. Kurz vor Saisonende trennten sich die Teams 1:1. Jetzt gibt es die Neuauflage. Zum 34. Mal spielt Saarbrücken das Südwestderby gegen Mannheim. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie