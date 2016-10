Motorvision.TV 13:55 bis 14:20 Magazin Super Cars Traumcabrios Traumcabrios 2015 Stereo 16:9 Merken Zwei Autos, 20 Zylinder, über 1000 PS und kein Dach. Supercars zeigt zwei der aufregendsten Traumcabrios der Welt. Der Aston Marton V12 Vantage S Roadster ist der wohl heißeste Export von der Insel. Seine 573 PS schöpft er aus einem unerbittlichen 6-Liter V12 Motor. 323 km/h ohne Dach fahren - das geht nur im leistungsstärksten Aston Martin Cabrio aller Zeiten. Wird er den hohen Erwartungen auch gerecht? Außerdem in der Sendung: Der amerikanische Sportwagen schlechthin mit Frischluftgarantie: Das Corvette C7 Cabriolet. Ein Ritt vom Morgengrauen bis in die Nacht - in Supercars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Cars