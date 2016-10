ONE 11:40 bis 12:25 Dokumentation Immer ostwärts - Von Berlin nach Wladiwostok Durch Nordostchina bis nach Wladiwostok D 2011 Live TV Merken Die letzte Folge der dreiteiligen Reportagereihe führt in das geheimnisvolle Reich der Mitte. Der Fortschrittsglaube in China scheint ungebremst. Überall wird gebaut und modernisiert. In Harbin, der Hauptstadt der Provinz Heilongjiang, einer Stadt des Handels und der Industrie, ist Frau Yu, eine erfolgreiche Textilunternehmerin, die ungekrönte Königin. Sie entwirft eigene Kollektionen aus feinster Seide. Angefangen hat sie allein mit zwei Nähmaschinen. Heute arbeiten 200 Mitarbeiterinnen für sie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Immer ostwärts - Von Berlin nach Wladiwostok Regie: Johannes Unger/Stephan Kühnrich/Manuela Jödicke/Christian Klemke